Тротц может стать первым за 24 года тренером-чемпионом НХЛ, сменившим клуб

Вчера, 18 июня, главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц покинул свой пост. Тренер, выигравший в минувшем сезоне первый Кубок Стэнли в истории клуба, отказался от продления контракта. Если экс-главный тренер «Вашингтона» подпишет контракт с другим клубом в это межсезонье, то станет первым с 1994 года тренером-чемпионом, сменившим клуб.

24 года назад Майк Кинэн ушёл из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Сент-Луис Блюз» из-за разногласий с руководством нью-йоркского клуба. Примечательно, что в «Блюз» он получил ещё и должность генерального менеджера.

При этом в 2002 году после победы «Детройт Ред Уингз» в Кубке Стэнли клуб покинул Скотти Боумэн, но он тогда завершил тренерскую карьеру.

Отметим, что на данный момент должность главного тренера остаётся вакантной только в «Нью-Йорк Айлендерс».