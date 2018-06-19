Опубликован план предсезонной подготовки московского «Динамо»

Руководство и тренерский штаб хоккейного клуба «Динамо» Москва утвердили план предсезонной подготовки команды к сезону-2018/19.

С 9 по 15 июля команда пройдёт медицинское обследование, тестирование и проведёт две втягивающие тренировки на учебно-тренировочной базе «Динамо» в Новогорске. 16 июля команда отправится в Нижний Новгород, где проведёт учебно-тренировочный сбор.

В планы входит товарищеский матч с нижегородским «Торпедо» 28 июля, а также участие в Кубке губернатора Нижегородской области (5-10 августа).

По возвращении в Москву команда продолжит тренировки в Новогорске, проведёт товарищеский матч с «Амуром» 15 августа, а 18 августа состоится традиционная встреча с болельщиками.

Предсезонный сбор продолжится традиционным турниром на Кубок мэра Москвы (23-26 августа). С 27 августа команда Владимира Воробьёва приступит к заключительной фазе подготовки к стартующему 1 сентября регулярному чемпионату КХЛ.