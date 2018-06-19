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Участник трёх чемпионатов мира стал игроком «Слована»

Участник трёх чемпионатов мира стал игроком «Слована»
Хоккей / КХЛ

Словацкий защитник Адам Яношик стал игроком «Слована», информирует eliteprospects.com. Соглашение заключено на один сезон.

25-летний хоккеист ещё не имеет опыта игры в КХЛ. В минувшем сезоне он выступал в чемпионате Чехии за «Били Тигры» Либерец, сыграл в 62 матчах и набрал 14 (6+8) очков. В 2015 году стал чемпионом Словакии в составе «Кошице», а в 2017-м завоевал серебряные медали чешского чемпионата, играя за «Били Тигры».

В составе национальной команды Яношик трижды принимал участие в чемпионатах мира (2015, 2017 и 2018). На мировом первенстве в Дании защитник сыграл 7 матчей, в которых не сумел набрать очков и заработал показатель полезности «-2».

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