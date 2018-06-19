Тайлер Бозак, скорее всего, покинет «Торонто». Он отыграл в клубе девять сезонов

Известный инсайдер TSN Даррен Дрегер полагает, что нападающий Тайлер Бозак в это межсезонье покинет «Торонто Мэйпл Лифс».

«Учитывая большой интерес к позиции центрального нападающего, маловероятно, что Бозак останется в «кленовых листьях», хотя такой вариант ещё и сохраняется», — написал Дрегер в своём «твиттере».

32-летний канадский форвард в НХЛ выступал только за «Торонто». Он провёл в клубе последние девять сезонов. В минувшем чемпионате Бозак забросил 11 шайб и сделал 32 результативные передачи в 81 матче «регулярки», в 7 играх плей-офф на его счету 4 (2+2) очка.

Годовая зарплата Бозака, чей контракт истекает 1 июля, составляла $ 4,2 млн, а «Мэйпл Лифс» испытывают проблемы с потолком зарплат. Команде нового генерального менеджера Кайла Дюбаса нужно переподписывать Вильяма Нюландера и Джеймса ван Римсдайка, а черед год истечёт контракт новичка Остона Мэттьюса.