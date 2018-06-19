Маклеллан — о замене Тротца: «Вашингтон» растил главного тренера из Рирдена

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан подтвердил информацию, что первым кандидатом на должность нового главного тренера является Тодд Рирден.

«Нам надо перевести дух. Я считаю, что Тодд — хороший кандидат. Я хотел бы провести нормальное собеседование с ним. До сих пор мы общались накоротке, говорили о хоккее в целом. А я хотел бы организовать формальное собеседование, узнать, в чём наши взгляды отличаются, где они совпадают, и понять, может ли он быть главным тренером.

Мы растили из него главного тренера, для себя или для другой команды. Посмотрим, как пройдут переговоры. Если всё будет хорошо, мы заключим контракт. Если нет, начнём поиски другого кандидата», — сказал Маклеллан.

Рирден с 2008 года работал в системе «Питтсбурга», с 2010-го по 2014 год входил в тренерский штаб основной команды при Дэне Байлсме. В «Вашингтон» пришёл одновременно с Тротцем, а с сезона-2016/17 (после продления контракта) был повышен в должности с помощника главного тренера до заместителя главного тренера. Прошлым летом «столичные» запретили ему вести переговоры с другими клубами, хотя несколько команд, включая «Баффало» и «Флориду», рассматривали его на роль главного тренера.