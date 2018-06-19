«Вашингтон» не станет запрещать Тротцу вести переговоры с другими командами

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал решение бывшего главного тренера клуба Барри Тротца покинуть команду. Несмотря на действующее соглашение до 1 июля, Тротц получил право вступать в переговоры с другими командами лиги.

«Он отлично поработал. Он, его штаб, игроки многого добились. Теперь нам надо найти человека, который сможет сохранить этот настрой, эту атмосферу. Я считаю, что наши хоккеисты выросли, адаптировались и сейчас находятся на таком уровне, который позволит нам справиться с ситуацией. Главной проблемой стал срок контракта. Финансовые требования также сыграли свою роль, но в меньшей степени. Я думал, что мы сможем заключить контракт на менее длительный срок, чтобы все были довольны.

Будущее Тротца? Мы пришли к заключению, что не можем договориться. Мы не хотим запрещать ему работать тренером.

Что случилось бы, если бы мы опять проиграли во втором раунде? Мы не могли пройти дальше второго раунда, и Барри также не мог подняться выше этой отметки. Нам пришлось бы что-то менять, если бы мы снова проиграли во втором раунде», — цитирует Маклеллана официальный сайт НХЛ.