Стало известно расписание Кубка мэра Москвы—2018

С 23 по 26 августа в Москве на стадионе «ВТБ Ледовый дворец» состоится традиционный предсезонный турнир «Кубок мэра Москвы». Участниками турнира станут четыре команды: «Динамо» (Москва), «Спартак» (Москва), ЦСКА (Москва), «Витязь» (Московская область). 11-й по счету турнир пройдёт по круговому формату, каждой из команд предстоит провести по три матча.

Расписание матчей (время московское):

23 августа, четверг

15:30. «Витязь» — ЦСКА

19:15. «Динамо» — «Спартак»

25 августа, суббота

16:00. «Динамо» — «Витязь»

19:15. ЦСКА — «Спартак»

26 августа, воскресенье

16:00. «Витязь» — «Спартак»

19:15. «Динамо» — ЦСКА.