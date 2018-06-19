Хохлов: сразу решился на переход в минское «Динамо», Стась рассказал о клубе

Новичок минского «Динамо» — защитник Илья Хохлов рассказал о своих сильных игровых сторонах.



«Как только узнал об интересе со стороны минского клуба, то сразу сказал, что хотел бы играть в «Динамо». Обсуждение деталей заняло некоторое время, но это были формальности. Почему «зубры»? У «Динамо» отличные болельщики. Вокруг хоккея большой ажиотаж – в такой атмосфере всегда приятно выступать. Плюс Минск мне нравится как город: чистый, безопасный, много парков. Играл ли я с белорусскими хоккеистами? В «Авангарде» я играл с Андреем Стасем. Хорошо общались. Он сказал, чтобы особо не сомневался, мол, в Минске мне будет комфортно.



Вылет Беларуси из элиты ЧМ? Конечно, удивился. Я как раз был на отдыхе в Эмиратах. Так белорусы там негодовали в отеле! Пришлось успокаивать их. Но у каждой команды бывают спады. Думаю, вскоре ваша сборная вернётся в группу сильнейших», — цитирует Хохлова официальный сайт клуба.