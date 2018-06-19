Иржи Секач привёз кубок Гагарина в Прагу

Нападающий казанского «Ак Барса» Иржи Секач привёз выигранный кубок Гагарина в родную Прагу, информирует официальный сайт команды.



«Наконец, в рамках проекта „Кубок дома“ дошла очередь и до Иржи Секача! Кубок Гагарина благополучно приземлился в столице Чешской республики — Праге, где его тепло встретил наш форвард и обещал активную программу», — сообщает официальный «твиттер» команды.

Посмотреть фото также можно в официальном «твиттере» команды.

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