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Иржи Секач привёз кубок Гагарина в Прагу

Иржи Секач привёз кубок Гагарина в Прагу
Хоккей / КХЛ

Нападающий казанского «Ак Барса» Иржи Секач привёз выигранный кубок Гагарина в родную Прагу, информирует официальный сайт команды.

«Наконец, в рамках проекта „Кубок дома“ дошла очередь и до Иржи Секача! Кубок Гагарина благополучно приземлился в столице Чешской республики — Праге, где его тепло встретил наш форвард и обещал активную программу», — сообщает официальный «твиттер» команды.

Посмотреть фото также можно в официальном «твиттере» команды.

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