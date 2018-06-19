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«Оттава» обменяла Майка Хоффмана в «Сан-Хосе» на Миккеля Бёдкера

Фото: Joe Sargent/NHLI via Getty Images
«Оттава» обменяла Майка Хоффмана в «Сан-Хосе» на Миккеля Бёдкера
Хоккей / НХЛ

«Оттава Сенаторз» и «Сан-Хосе Шаркс» произвели крупный обмен, информирует официальный «твиттер» «сенаторов». Клуб из Оттавы отдал нападающего Майка Хоффмана, защитника Коди Донахи и право выбора в пятом раунде драфта-2020. «Акулы» лишились форварда Миккеля Бёдкера, защитника Юлиуса Бергмана и права выбора в шестом раунде драфта-2020.

Напомним, недавно невеста Майка Хоффмана оказалась фигуранткой скандала с женой лидера «Оттавы» Эрика Карлссона. Девушку обвинили в травле и интернет-угрозах.

28-летний Хоффман в сезоне-2017/18 провёл 82 игры, отметившись 56 (22+34) очками при показателе полезности "-20". 28-летний Бёдкер в 74 матчах «регулярки» заработал 37 (15+22) баллов при показателе полезности «0». 22-летние Донахи и Бергман в НХЛ пока не играли.

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Можно вкладывать в команду. Можно стараться извлекать прибыль. А можно делать всё, чтобы команды не стало.

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