«Монреаль» планирует выбрать Котканиеми под 3-м номером драфта

«Монреаль Канадиенс», имеющий право выбора под третьим номером на грядущем драфте НХЛ, планирует взять финского нападающего Йеспери Котканиеми, информирует Sportsnet. По информации издания, клубу остро необходим центральный нападающий.



17-летний Котканиеми в прошедшем сезоне набрал 29 (10+19) очков в финской лиге за основную команду «Эссята» и выиграл ЮЧМ-2018 со сборной Финляндии. Напомним, в финальном рейтинге драфта от TSN Котканиеми занял пятую строчку.

Финальный рейтинг драфта от TSN: Свечников — 2-й, Кравцов — 12-й

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