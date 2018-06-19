С. Макаров: в НХЛ меня пытались переучивать, я играл в советский хоккей

Легендарный нападающий, двукратный олимпийский чемпион Сергей Макаров поделился воспоминаниями об игре в НХЛ.



«В НХЛ меня пытались переучивать, как и многих игроков из СССР. В «Сан-Хосе», где наша тройка с Ларионовым и Гарпенлёвом играла в советский хоккей, тренер Кевин Константин даже заявил, что этому он нас научил. Хорошо, что не мешал… Бог с ним, Кубком Стэнли, я счастлив, что повидал два мира.



Самый непроходимый защитник? Если назову Фетисова, не буду оригинален. Тем более что против него никогда не играл, выходил всё время с ним. Пожалуй, Валерий Иваныч Васильев. Он умел так подкатиться, что оказывался в нужном месте в нужное время. Со стороны казалось, что Иваныч не затрачивает сил. Коньки точил так, что на лезвиях почти не был желобка. На коньках стоял столь же прочно, как на ногах. Очень редко кто мог его пройти», — цитирует Макарова официальный сайт ФХР.