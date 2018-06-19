Хедман: о Далине говорят везде, интерес журналистов к нему огромен

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман поделился мнением об ажиотаже вокруг молодого защитника Расмуса Далина.



«Интерес к драфту со стороны журналистов был, но не такой, как сейчас с Далином. За последние 10 лет огромное распространение получили соцсети, и складывается впечатление, что о Расмусе говорят везде. Для меня это стало открытием. У меня дома я мог читать и смотреть канадские, американские и шведские СМИ. Мне это очень нравилось. Было приятно идти вслед за такими легендами шведского хоккея, как Петер Форсберг, Матс Нэслунд, которые родились в моём городе и пробились в НХЛ.



Дома все говорят о Далине. Я знаю, что он не так много времени проводил на льду во время олимпийского турнира, но был великолепен в чемпионате страны и на молодёжном мировом первенстве. Он прибавил по сравнению с прошлым годом, умеет всё. Его игровое время увеличилось, он отлично катается и всегда занимает правильную позицию. Я видел несколько матчей с его участием. Он грамотно распоряжается шайбой. Заметно, что он хочет победить и никогда уступит», — сказал Хедман.