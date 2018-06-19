Генменеджер «Шаркс» — об обмене Хоффмана: мы освободили место под потолком

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон прокомментировал обмены с «Флоридой Пантерз» и «Оттавой Сенаторз», в результате чего был сначала получен, а потом обменян форвард Майк Хоффман.



«Серия обменов позволила нам достичь организационных целей. В прошлом сезоне мы увидели огромный рост молодых игроков. Есть группа хоккеистов, которые готовы к увеличению игрового времени. В это число входят Кевин Лабанк, Маркус Сёренсен, Дилан Гамбрелл, Максим Летунов, Рудольфс Бальцерс, Антти Суомела, Венсан Праплан и Лукаш Радил. Обмены также позволили увеличить количество выборов на драфте и освободить место в платёжной ведомости», – цитирует функционера официальный сайт клуба.

«Сан-Хосе» обменял только что полученного Хоффмана во «Флориду»