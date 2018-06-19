«Рейнджерс» начали процедуру расторжения контракта с защитником Зборовским

«Нью-Йорк Рейнджерс» выставил на «безусловный» драфт отказов российского защитника Сергея Зборовского с целью расторжения контракта, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Крис Джонстон.



В сезоне-2017/18 21-летний хоккеист выступал в ECHL за «Гринвилл», в 47 матчах набрав 17 (5+12) баллов при показателе полезности «-10». Кроме того, Зборовский провёл десять игр за «Хартфорд» в АХЛ, не сумев отметиться очками при показателе полезности «+1».

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