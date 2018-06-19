Орлов: пока не знаю, когда привезу Кубок Стэнли в Россию

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов рассказал, когда привезёт в Россию выигранный Кубок Стэнли.



«Пока не знаем, когда привезём кубок в Россию. На днях должны стать известны точные даты, и уже тогда начнём организованную подготовку в своих городах. Радостно будет видеть свой город, ведь мы уезжаем на целый сезон и не видим семью и друзей.



Перед решающей игрой финала тяжело было совладать с мыслями и эмоциями. В голове крутилось представление того, как мы выиграем. Но когда вышел на лёд, успокоился и сконцентрировался на игре. Все болельщики и страна переживают за спортсменов, потому всё должно получаться», — рассказал Орлова в эфире передачи «Все на Матч!».

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