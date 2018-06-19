Орлов: от ЧМ-2018 польза для страны, столько фанатов посмотрело Россию

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов поделился мнением о чемпионате мира по футболу — 2018.



«Чемпионат мира в России очень ощущается. Когда прилетел, в аэропорту было множество болельщиков из разных стран. Это хорошо, что столько фанатов посмотрело Россию. Города постоянно преображаются, становится больше мест для людей, для прогулок. Последнее время я часто бываю в Москве, город быстро улучшается. Хочется, чтобы подобное продолжалось», — рассказал Орлов в эфире программы «Все на Матч».



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