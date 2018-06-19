Хедман: на драфте я был просто счастлив, когда попал в команду к Стэмкосу

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман поделился мнением о процедуре драфта НХЛ.



«Там всем телом чувствуешь происходящее. Нервничаешь, сидя на трибунах, пока ждёшь, когда назовут твою фамилию. А когда это происходит, испытываешь восторг, чувствуешь себя самым счастливым человеком. Я попал в команду Стивена Стэмкоса и знал, что смогу поучиться у него.



Далин? У него было много времени после окончания сезона, чтобы подумать о драфте. Лишь единицам выпадает шанс уйти под таким высоким номером. Но внимание, которое привлекает к себе игрок — это только один элемент драфта. Я хочу сказать всем, кто выходит на драфт: не вы выбираете номер драфта и клуб, в который попадёте, но вы можете играть с полной отдачей, показывать всё, на что способны, и становиться лучше с каждым днём», — цитирует Хедмана официальный сайт лиги.