Василевский: в НХЛ стоит лишь расслабиться, и тебя сразу пнут ногой под зад

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал успешный для себя сезон-2017/18. Впервые в карьере Андрей был первым номером клуба. Россиянин разделил первое место по итогам регулярного сезона по количеству побед (44) с голкипером «Виннипега» Коннором Хеллебайком, что стало клубным рекордом.



«Одного хорошего сезона недостаточно, чтобы считаться элитой. Для этого надо провести на суперстабильном уровне пять-шесть сезонов. Кому нужен вратарь, который стабильно отыграл один сезон, а потом стал «катать вату»? Надо работать дальше. В НХЛ сильнейшая конкуренция, на одно место претендует огромное количество людей. Стоит расслабиться, как тебя сразу пнут под зад», – цитирует Василевского официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне Андрей отражал в среднем 91,9% бросков за матч и пропускал 2,62 шайбы.