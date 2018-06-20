Барков: моя цель – быть лучшим игроком в НХЛ

Финский хоккеист русского происхождения Александр Барков прокомментировал собственную номинацию на приз леди Бинг (приз за честную борьбу и джентльменское поведение на льду. – Прим. «Чемпионата»).



«Здорово просто приехать сюда и находиться рядом с этими игроками. Некоторых я уже знаю, ведь играю в Лиге уже пять лет. Русских и финнов знаю чуть больше. Очень рад номинации, ведь это означает, что я что-то сделал правильно. Стал ли я «элитой» лиги? Я стараюсь каждый день работать изо всех сил, и моя цель – быть лучшим игроком в НХЛ.



Вегас – приятный город. Не особо увлекаюсь здешними развлечениями, но в казино сходить могу», – заявил форвард «Флориды Пантерз» в интервью официальному сайту NHL.



В 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ 22-летний Барков отметился 78 (27+51) очками. В 6 играх плей-офф на его счету 3 (2+1) балла.



Вручение индивидуальных наград по итогам прошедшего сезона состоится в ночь на четверг, 21 июня.