Василевский: финала НХЛ не смотрел, но рад победе команды с россиянами в составе

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал успешный для себя сезон-2017/18. Впервые в карьере Андрей был беспрекословным первым номером клуба. В плей-офф «Тампа» добралась до третьего раунда, где уступила будущим чемпионам «Вашингтон Кэпиталз».



«Для меня большая честь находиться здесь — с лучшими игроками в мире, в числе трёх лучших вратарей. Даже просто побывать здесь, почувствовать атмосферу дорогого стоит.



Мне самому было интересно посмотреть на то, как я буду выглядеть в плей-офф в статусе основного вратаря. Первые два раунда были неплохими. Третий тоже ничего, но от него остались немного смешанные чувства. Хотя мы проиграли будущим чемпионам, так что эмоции остались скорее положительные.



Финал? Я знал все счета, но хоккея не смотрел. Не хотелось. После поражения нужно было не вспоминать об игре, немного отойти. Хотя было не так обидно, потому что мы проиграли хорошей команде с большим числом российских игроков в составе», – цитирует Василевского официальный сайт НХЛ.



В минувшем сезоне Андрей отражал в среднем 91,9% бросков за матч и пропускал 2,62 шайбы. Вручение индивидуальных наград по итогам прошедшего сезона состоится в ночь на четверг, 21 июня.

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