Определился состав участников Кубка мира среди молодёжных клубов в Сочи

Участниками 8-го Кубка мира среди молодёжных клубных команд станут клубы из 8 стран мира. Помимо России свои команды делегируют Австрия, Канада, Китай, Финляндия, Чехия, Швейцария и Швеция.



Полностью состав участников выглядит следующим образом:



«Локомотив» (Ярославль, Россия)

«Куньлунь Ред Стар Юниор» (Китай)

«Оттава Кэпиталз» (Канада)

«Оцеларжи Тршинец» (Чехия)

«Давос» (Швейцария)

«Йокерит U20» (Финляндия)

«Ред Булл» (Австрия)

«ХВ71» (Швеция)



«Второй раз за восемь лет проведения турнира представительство МХЛ в нём минимально, что позволит нашим игрокам получить как можно больше опыта игры с представителями других хоккейных школ. Очень рад, что удалось привлечь североамериканскую команду – в ней будут собраны представители нескольких клубов, что в итоге хорошо скажется на зрелищности матчей», – цитирует управляющего директора МХЛ Алексея Морозова официальный сайт лиги.



Кубок мира среди молодёжных клубных команд пройдёт в Сочи с 18 по 26 августа.