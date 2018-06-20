Нападающий Энвер Лисин пополнил состав «Сибири»

Форвард Энвер Лисин подписал однолетний контракт с ХК «Сибирь». Предыдущие три сезона 32-летний нападающий провёл в составе «Салавата Юлаева». Ранее Лисин выступал за «Адмирал», «ЦСКА», «Металлург» (Магнитогорск), «Ак Барс» и ряд североамериканских команд.



С 2006 по 2010 год Энвер выступал в НХЛ за «Финикс Койотс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» (всего 135 матчей, 24 шайбы + 18 передач).



В прошлом сезоне Лисин провёл 67 матчей за «Салават Юлаев», в которых набрал 24 (14+10) очка в регулярном чемпионате и 3 (1+2) в плей-офф.

«Салават Юлаев» расторг контракт с Энвером Лисиным