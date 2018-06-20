Генменеджер «Кингз»: нам стоит приглядеться к возможности подписания Тавареса

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз» Роб Блэйк прокомментировал возможное подписание форварда «Нью-Йорк Айлендерс» Джона Тавареса. В том случае, если Таварес не подпишет нового контракта с «Айлендерс» до 1 июля, он станет неограниченно свободным агентом и сможет вести переговоры с любым клубом Лиги.



«Я думаю, что многие команды будут рады видеть Джона Тавареса в своих рядах. Но ещё есть время до наступления этого момента. Безусловно, стоит приглядеться к такому шансу. Не думаю, что игроки такого уровня часто появляются на рынке, особенно в таком возрасте», – цитирует Блэйка официальный сайт НХЛ.



В минувшем сезоне Таварес провёл 93 матча за «Нью-Йорк». На счету 27-летнего нападающего 85 (37+47) очков в регулярном чемпионате и 11 (6+5) баллов в плей-офф.