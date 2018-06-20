«Филадельфия» готова обменять Симмондса

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Уэйн Симмондс может покинуть клуб в ближайшее межсезонье. Клуб из Пенсильвании начал активный поиск вариантов для обмена Уэйна, так как его контракт истекает в конце следующего сезона.



Сообщается, что в контракте Симмондса существует стоп-лист из 12 клубов, куда он не желает переходить ни при каких обстоятельствах.



В прошлом сезоне 29-летний канадский нападающий провёл 81 матч за «Филадельфию», набрав 46 (24+22) очков в регулярном сезоне и 2 (0+2) балла в плей-офф.