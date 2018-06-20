Обнародовано расписание матчей Кубка президента Казахстана—2018

В середине августа в Астане на «Барыс Арене» пройдёт девятый традиционный турнир «Кубок президента Республики Казахстан».



В этом сезоне участниками турнира будут четыре команды: «Барыс», «Амур» (Хабаровск), «Нефтехимик» (Нижнекамск) и сборная Казахстана.



Расписание игр:



9 августа (четверг)

14:00. Сборная Казахстана — «Нефтехимик»

19:30. «Барыс» — «Амур»



10 августа (пятница)

14:00. «Амур» — сборная Казахстана

19:30. «Барыс» — «Нефтехимик»



12 августа (воскресенье)

12:00. «Нефтехимик» — «Амур»

17:00. «Барыс» — сборная Казахстана.

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