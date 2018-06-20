Форвард «Нэшвилла» Остин Уотсон арестован по обвинению в домашнем насилии

Нападающий клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Остин Уотсон в прошлую субботу, 16 июня, был арестован полицией. Он обвиняется в домашнем насилии.

Сегодня, 20 июня, адвокатам хоккеиста удалось освободить его из-под стражи под залог в размере $ 4,5 тыс. Суд над Уотсоном ожидается 28 июня, информирует The Tennessean.

«Мы знаем об инциденте с участием нашего хоккеиста и собираем все факты о произошедшем. В настоящее время мы не можем дать развёрнутые комментарии, но будем в полной мере сотрудничать с правоохранительными органами», — говорится в заявлении «Нэшвилла».

В минувшем сезоне Уотсон установил личный рекорд, набрав 19 (14+5) очков в регулярном чемпионате НХЛ. Также он записал в свой актив 8 (5+3) баллов в 13 матчах плей-офф.

В 2017 году Уотсон вместе с партнёрами по «Нэшвиллу» вступил в движение, направленное на борьбу с домашним насилием в отношении женщин. «Предаторз» перечислили в фонд специальной программы $ 500 тыс.