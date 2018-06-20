Суббэн: Овечкину надо и дальше праздновать, за этим весело смотреть

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн рассказал, что рад за форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, завоевавшего с командой Кубок Стэнли.



«Овечкину надо и дальше праздновать. Послушайте. Он это заслужил. Я очень рад за него. Не думаю, что кто-нибудь скажет, что он получил его незаслуженно. Он столько времени играет здесь, и играет на высочайшем уровне. Он не виноват в том, что не смог раньше получить чемпионский перстень.

Я обрадовался, когда в финал вышли «Вашингтон» и «Вегас», хотя понимал, что при любом исходе у меня останется неприятный осадок в душе. В каждой команде были люди, за которых я переживал. Но Овечкин действительно заслужил эту победу.

Разве Овечкин кому-то передавал кубок Стэнли? По-моему, он постоянно его при себе держит. Это заслуженная победа. Овечкин долго её ждал, поэтому так радуется. Он много лет ради этого работал. Мне весело смотреть за тем, как он празднует, но он это заслужил», — приводит слова Суббэна официальный сайт НХЛ.