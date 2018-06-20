Форвард системы «Ак Барса» Расулов продолжит карьеру в Швеции

Воспитанник «Ак Барса», нападающий Артём Расулов подписал контракт со шведским клубом «Каликс». Об этом сообщает издание «Бизнес Online».

«Каликс» — клуб, выступающий в Дивизионе I, третьей по силе лиги страны. В сезоне-2017/18 команда заняла седьмое место в своей конференции, где всего в соревновании участвуют 10 команд.

В минувшем сезоне 22-летний форвард выступал в ВХЛ за «Барс» и стал лучшим бомбардиром команды, набрав 17 (8+9) очков в 50 матчах.

Контракт Расулова с «Ак Барсом» завершился 30 апреля 2018 года.