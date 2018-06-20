Евгений Кузнецов планирует привезти кубок Стэнли в Челябинск в середине августа

Новоиспечённый обладатель Кубка Стэнли, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов привезёт главный трофей НХЛ в Челябинск.

Выставить его хоккеист планирует в родной школе «Трактор» и на одноимённой ледовой арене, информирует «Первый областной».

«Это очень знаковое событие. Очень приятно, что когда лето и вроде бы все в отпусках, но стоит сделать объявление, что будет обладатель Кубка Стэнли с самим трофеем — здесь выстраивается нормальная очередь», — замечает директор СШОР по хоккею «Трактор» Вячеслав Угрюмов.

Точная дата, когда кубок Стэнли появится в Челябинске, пока не определена. Но, скорее всего, это будет середина августа — перед стартом Кубка губернатора Челябинской области. Предсезонный турнир пройдёт с 14 по 18 августа в ледовой арене «Трактор».

Кузнецов является третьим воспитанником челябинского хоккея, завоевавшим Кубок Стэнли. Ранее это удавалось Сергею Гончару в 2009 году и Вячеславу Войнову в 2012 и 2014 годах.