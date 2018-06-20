В «Лос-Анджелесе» рассказали о желании подписать новое соглашение с Дрю Даути

В «Лос-Анджелес Кингз» рассчитывают заключить новый контракт с защитником Дрю Даути уже в это межсезонье, заявил генеральный менеджер Роб Блэйк.

«Мы и раньше исходили из того, что сделаем всё возможное, чтобы подписать. Мы по-прежнему так считаем», — приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

Блэйк сообщил, что уже обсудил с Даути дату начала переговоров. Клуб имеет право начать переговоры с 28-летним защитником о заключении нового соглашения 1 июля.

Нынешний восьмилетний контракт Даути, подписанный 29 сентября 2011 года, действует ещё год и завершится после сезона-2018/19. Если защитник не договорится с клубом после 1 июля, то летом следующего года он станет неограниченно свободным агентом. Если соглашение будет достигнуто, оно вступит в силу с начала сезона-2019/20.

Хоккеист установил личный рекорд в минувшем сезоне, набрав 60 (10+50) очков. Даути был выбран «Кингз» под вторым номером на драфте 2008 года. В НХЛ он играл только за «Лос-Анджелес», набрав 422 (102+320) очка в 770 матчах. В 2016 году защитник был награждён призом Норриса и является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2012 и 2014).