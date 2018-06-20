Хенрик Седин: сейчас молодые сразу вливаются в НХЛ, в моё время такое было реже

Экс-нападающий «Ванкувер Кэнакс» Хенрик Седин рассказал о высоком уровне подготовки молодых хоккеистов, которые начинают карьеру в Национальной хоккейной лиге сразу после процедуры драфта.

«Молодые ребята приходят в НХЛ готовыми играть с первых дней после драфта. Когда начинали мы, такое происходило реже. Теперь же парни вливаются в лигу в статусе суперзвёзд и, главное, сразу ему соответствуют», — приводит слова Седина официальный сайт НХЛ.

Драфт НХЛ 2018 года пройдёт c 22 по 23 июня в Далласе, штат Техас, США, на домашней арене клуба НХЛ «Даллас Старз».