«Йокерит» подписал контракт с форвардом сборной Финляндии Манниненом

«Йокерит» заключил одностороннее соглашение на один год с нападающим Сакари Манниненом, информирует официальный сайт КХЛ.

Финн в прошлом сезоне выступал в шведском чемпионате за клуб «Эребру», в составе которого провёл 48 матчей и записал в свой актив 28 (11+17) результативных баллов. Также Маннинен принимал участие в международных турнирах в составе сборной Финляндии. На чемпионате мира 2018 года в Дании он сыграл восемь встреч и отметился двумя результативными передачами.

В КХЛ финский нападающий ранее не выступал.