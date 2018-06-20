«Торонто» подписал новый контракт с защитником Коннором Кэрриком

Клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» объявил о подписании нового соглашения сроком на один год с защитником Коннором Кэрриком.

Пресс-служба клуба информирует, что по новому контракту 24-летний защитник заработает $ 1,3 млн. Предстоящий сезон станет четвёртым для игрока обороны в системе «Мэйпл Лифс».

В минувшем сезоне Кэррик сыграл за «Торонто» в 47 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав на свой счёт 12 (4+8) результативных баллов при показателе полезности «+5» и 27 минутах штрафного времени.