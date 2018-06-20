Суббэн – о номинации на «Норрис Трофи»: когда тебя так отмечают, это надо ценить

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн, номинированный на «Норрис Трофи», рассказал об ожиданиях от церемонии вручения индивидуальных наград сезона.

«Мы видим здесь множество новых лиц не потому, что это новые лица, а потому, что они сделались ведущими игроками НХЛ. Оказаться здесь чрезвычайно тяжело. При этом здесь нет ни одного человека, который перед началом сезона говорил: «Я хочу выиграть индивидуальный приз». Все говорят: «Я хочу взять кубок». Тем не менее нужно ценить, когда из 720 игроков НХЛ отмечают подобным образом тебя. Многие из этих ребят — следующее поколение лиги. Так что советовал бы им впитать атмосферу этого праздника по максимуму и получить удовольствие», — приводит слова Суббэна официальный сайт НХЛ.