Комиссар НХЛ Беттмэн рассказал о повышении потолка зарплат в сезоне-2018/19

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн рассказал об ожидаемом повышении потолка зарплат с сезона-2018/19, информирует TSN.

Ожидается, что он будет принят в районе $ 79,5–80 млн, а в минувшем сезоне составлял $ 75 млн. Это решение не является окончательным, сейчас соответствующий документ находится в NHLPA – профсоюзе хоккеистов Национальной хоккейной лиги.

Отметим, срок текущего коллективного соглашения между лигой и профсоюзом игроков истекает после сезона-2021/22, а в сентябре 2019 года обе стороны получат возможность продлить этот срок или отказаться от продления, что может повлечь очередной локаут в НХЛ.