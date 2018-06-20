Зюзин: Тротц ушёл, потому что в НХЛ тренеры становятся самодостаточными звёздами

Бывший тренер «Салавата Юлаева», второй номер драфта НХЛ-1996 Андрей Зюзин проанализировал ситуацию с уходом с поста главного тренера «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротца.



«Ситуация с уходом Тротца поучительна для КХЛ. В нашем хоккее результата можно добиться, только когда менеджмент и тренерский штаб на одной волне. Когда я работал в родном «Салавате Юлаеве», таких волн было две. В итоге сначала в отставку были отправлены тренеры, а меньше чем через год — генеральный менеджер. Закономерный итог, о котором может задуматься и нынешний генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Макленнан.



Думаю, в вашингтонской истории есть сигнал и нам. НХЛ стремительно меняется и задаёт новую моду. Когда я начинал в НХЛ, тренеры зарабатывали намного меньше игроков и не имели даже половины той власти, которой обладали генеральные менеджеры.

В последние годы ситуация стремительно меняется. Майк Бэбкок зарабатывает в «Торонто» более $ 6 млн и во многом определяет кадровую политику. То же можно сказать о Джоэле Кенневилле из «Чикаго» и Клоде Жюльене из «Монреаля». По сути, тренеры становятся в НХЛ такими же самодостаточными звёздами, как лучшие игроки, и начинают диктовать свои условия.



«Вашингтон», пытаясь на Тротце сэкономить и не предложив даже $ 2 млн, с этим не согласился, хотя в финансовом плане после сверхприбыльного плей-офф в полном порядке. Интересно, что в столице США будет дальше», — приводит слова Зюзина Russia-Hockey.