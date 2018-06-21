Вильям Карлссон — обладатель «Леди Бинг Трофи»

В Лас-Вегасе проходит церемония вручения индивидуальных наград НХЛ.

Обладателем «Леди Бинг Трофи» стал шведский нападающий дебютантов Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» Вильям Карлссон.

В минувшем регулярном чемпионате Карлссон набрал 78 (43+35) очков в 82 матчах, став третьим снайпером лиги. У него наименьшее количество штрафных минут (12) среди 40 лучших снайперов НХЛ.

Евгений Дадонов («Флорида Пантерз») занял 15-е место в голосовании за «Леди Бинг», на 26-м месте — Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).