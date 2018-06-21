Пи Кей Суббэн стал лицом NHL 19

Канадский защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн стал лицом хоккейного симулятора NHL 19.

Видео также доступно в официальном «твиттере» НХЛ.

Сезон-2017/18 стал девятым в карьере хоккеиста в НХЛ. По его итогам Суббэн был номинирован на «Норрис Трофи», но уступил в голосовании шведскому защитнику «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктору Хедману.

Суббэн набрал 59 (16+43) очков в 82 матчах регулярного чемпионата, установив личный снайперский рекорд. Также на счету игрока 9 (4+5) очков в 13 играх Кубка Стэнли.

NHL 19 выйдет на PlayStation 4 и Xbox One 14 сентября 2019 года.