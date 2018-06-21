Василевский не получил ни одного первого места в голосовании за «Везина Трофи»

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский занял третье место в голосовании за «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.

В голосовании за престижный трофей 23-летний вратарь уступил Коннору Хеллебайку («Виннипег Джетс») и Пекке Ринне («Нэшвилл Предаторз»), который в итоге стал обладателем «Везина Трофи».

В голосовании генеральных менеджеров российский голкипер не получил ни одного первого места и набрал 21 очко.

Напомним, что Андрей Василевский в минувшем сезоне помог «Тампе» провести лучшую «регулярку» в истории клуба (54 победы).