Холл выиграл «Харт Трофи», обойдя Маккиннона и Копитара

В Лас-Вегасе завершилась церемония вручения призов НХЛ по итогам сезона-2016/17. Форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл стал обладателем «Харт Трофи» — награды, которая вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата.

Помимо Холла на награду претендовали нападающие Анже Копитар («Лос-Анджелес Кингз») и Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»).

Напомним, что 26-летний Холл занял шестое место в списке лучших бомбардиров минувшего сезона (93 очка) и помог «дьяволам» выйти в плей-офф впервые с 2012 года.

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В прошлом сезоне в голосовании, определяющем обладателя «Харт Трофи», победил нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.