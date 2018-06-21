Лучший генеральный менеджер сезона — Джордж Макфи из «Вегаса»

В Лас-Вегасе состоялось вручение призов НХЛ по итогам сезона-2017/18.
Лучший генеральный менеджер сезона — Джордж Макфи из «Вегас Голден Найтс». Под его управлением клуб-новичок лиги сумел занять третье место в Западной конференции, выиграть Тихоокеанский дивизион, а также переписать ряд рекордов для клубов-дебютантов НХЛ. Также «Вегас» выдал рекордное выступление в плей-офф, выйдя в финал Кубка Стэнли.
Другие претенденты — Кевин Чевелдейофф («Виннипег») и Стив Айзерман («Тампа-Бэй»).
Клуб из Лас-Вегаса стал главным триумфатором церемонии, забрав четыре трофея.
Василевский остался без «Везины». Церемония вручения призов НХЛ. Как это было
Василевский стал третьим в голосовании, уступив первенство Пекке Ринне.