Лучший генеральный менеджер сезона — Джордж Макфи из «Вегаса»

В Лас-Вегасе состоялось вручение призов НХЛ по итогам сезона-2017/18.

Лучший генеральный менеджер сезона — Джордж Макфи из «Вегас Голден Найтс». Под его управлением клуб-новичок лиги сумел занять третье место в Западной конференции, выиграть Тихоокеанский дивизион, а также переписать ряд рекордов для клубов-дебютантов НХЛ. Также «Вегас» выдал рекордное выступление в плей-офф, выйдя в финал Кубка Стэнли.

Другие претенденты — Кевин Чевелдейофф («Виннипег») и Стив Айзерман («Тампа-Бэй»).

Клуб из Лас-Вегаса стал главным триумфатором церемонии, забрав четыре трофея.