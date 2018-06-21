Защитник «Вегаса» Дерек Энгелланд получил «Мессье Лидершип Эворд»

В Лас-Вегасе состоялось вручение призов НХЛ по итогам сезона-2017/18.

Капитан «Вегас Голден Найтс» Дерек Энгелланд получил «Марк Мессье Лидершип Эворд» – приз, вручаемый Марком Мессье игроку, проявившему лидерские качества на льду и за его пределами.

Напомним, Энгелланд запомнился страстной речью после трагической стрельбы в Лас-Вегасе 1 октября, а его супруга Мелисса начала программу, пригласив пострадавших от трагедии людей на трибуны стадиона.

36-летний защитник опередил в этой номинации Уэйна Симмондса из «Филадельфии Флайерс» и Блэйка Уилера из «Виннипег Джетс».