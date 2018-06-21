Стала известна символическая сборная новичков НХЛ по итогам сезона-2017/18

В Лас-Вегасе завершилась церемония вручения призов НХЛ по итогам сезона-2017/18. Cтала известна символическая сборная новичков, сообщает пресс-служба лиги.

Вратарь: Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз»);

Защитники: Уилл Батчер («Нью-Джерси Дэвилз»), Чарли Макэвой («Бостон Брюинз»);

Нападающие: Мэтью Барзал («Нью-Йорк Айлендерс»), Брок Бёзер («Ванкувер Кэнакс»), Клейтон Келлер («Аризона Койотс»).

Напомним, обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку сезона — стал форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал. Он стал пятым хоккеистом в истории «Айлендерс», который выиграл эту награду, и первым с сезона-1996/97.