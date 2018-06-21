Овечкин: переживаю за сборную России по футболу, больше седых волос появилось

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о дальнейших планах с Кубком Стэнли.

«Очень быстро летит время, проводили его, показывая Кубок Стэнли болельщикам, пожарным, полиции. Заезжали в госпиталь, поэтому ещё не успели насладиться по максимуму.

Есть задумки по тому, что буду делать с кубком, когда привезу его в Россию. Есть задумки по поводу динамовской школы, обязательно надо будет привезти его в родную школу, где я вырос, где делал свои первые шаги в хоккее.

Сейчас чемпионат мира в Москве, обязательно буду переживать за наших ребят. И так переживаю, больше седых волос появилось», — приводит слова Овечкина пресс-служба лиги.

Видео также доступно в официальном русскоязычном канале НХЛ в YouTube.