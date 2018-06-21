К экс-тренеру «Вашингтона» Тротцу проявляют интерес «Айлендерс» и ещё два клуба

Как сообщает журналист Sportsnet Джон Шэннон, интерес к экс-наставнику «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротцу проявляют «Нью-Йорк Айлендерс» и два других неназванных клуба.



Барри Тротц работал в «Кэпиталз» на протяжении четырёх последних сезонов и уволился из клуба через 10 дней после завоевания им своего первого в истории Кубка Стэнли. По ходу сезона североамериканские СМИ сообщали о конфликте Тротца с владельцем команды Тедом Леонсисом. Ранее специалист также работал в «Нэшвилл Предаторз», с которым провёл 1196 матчей.

Тротц: я был частью великой организации, «Вашингтон» добился главной цели