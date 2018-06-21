Назаров: многие российские специалисты великолепно знают английский язык

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров высказал мнение относительно неравенства условий работы российских наставников и тренеров-иностранцев в КХЛ.



«Правила игры для всех должны быть одинаковыми. Условно, российский тренер работает в клубе с бюджетом в 400 миллионов, а у иностранного коллеги бюджет полтора миллиарда, при этом критерии оценки для этих специалистов одинаковые — голы, очки, секунды. Есть ли здесь равенство? Нужно защищать тренерский рынок.



Поверьте, многие российские специалисты великолепно знают английский язык, имеют большой опыт, но никогда не получат приглашения даже в клуб-аутсайдер из АХЛ. Правила там очень чёткие, все вакансии заняты, к лавочке не подступиться!



У нас, наоборот, тренерский рынок не защищён, многие россияне сидят без работы, тогда как легионеры получают места именно в ведущих клубах с лучшими составами. И работают в щадящих условиях», – цитирует Назарова Russia Hockey.

По окончании сезона КХЛ сразу два клуба объявили о назначении тренеров-иностранцев. Новым наставником магнитогорского «Металлурга» стал чех Йозеф Яндач, а канадец Боб Хартли возглавил омский «Авангард».