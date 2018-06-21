Овечкин: замечательно, если Рирден станет главным тренером «Кэпиталз»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал возможное назначение главным тренером столичной команды Тодда Рирдена.



«Мы все уважаем Тодда, мы все его любим. В любом случае не нам решать, кто возглавит команду, но если главным тренером станет Рирден, это будет замечательно», – приводит слова Овечкина журналист NBC Sports Washington Тарик Эль-Башир.



18 июля о своём уходе из команды сообщил Барри Тротц – тренер, проработавший в «Кэпиталз» последние четыре сезона, под руководством которого «Вашингтон» выиграл первый в истории клуба Кубок Стэнли. Тодд Рирден был помощником Тротца на протяжении всех четырёх лет работы того со «столичными», а до этого четыре года отработал ассистентом в штабе «Питтсбург Пингвинз».

Ассистент Тротца Тодд Рирден — главный претендент на пост наставника «Кэпиталз»

Овечкин: грустно, что Тротц ушёл, он был нам тренером, папой, дал шанс выиграть