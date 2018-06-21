«Автомобилист» пополнился четырьмя хоккеистами

ХК «Автомобилист» сообщил о кадровых перестановках в команде. На правах свободных агентов к екатеринбургской команде присоединились защитник Семён Переляев и форвард Денис Еркин. Переляев в прошлом сезоне выступал за «Ладью», тогда как Еркин в сезоне-2017/18 дебютировал в КХЛ, сыграв три матча за «Югру».



Из «Авангарда» в «Автомобилист» перебрался защитник Никита Радзивлюк, а вратарь Роман Голованов переехал в Екатеринбург из Ангарска, где играл за ХК «Ермак».



Кроме того «Автомобилист» покинули нападающий Игорь Голещихин, вратарь Георгий Романов и Михаил Дробышевский. Последний, также являющийся голкипером, завершил профессиональную карьеру.