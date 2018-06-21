Жена Овечкина рассказала, кто должен сыграть Александра в кино

Супруга Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала о семейных суевериях и предпочтениях относительно того, кто мог бы сыграть капитана «Кэпиталз» в кино.



«Кто мог бы сыграть Сашу в кино? Сложно сказать. Должно быть внешнее совпадение. Сейчас принято говорить, что везде Даниил Козловский. Я очень уважаю его как актёра, но, думаю, сняться должен тот, кто будет более похож на Сашу.



Было очень сложно пережить плей-офф. Мы волновались и поддерживали Сашу всей семьёй. У нас много поверий – например, сумка должна всегда стоять на полу. Как бы странно ни звучало, но, как только прилетала моя сестра, мы выигрывали. После матча с «Тампой» мы её уже не отпускали. Слава богу, в итоге мы победили – это безумное счастье для нас», – передаёт слова Шубской официальный сайт НХЛ.

Овечкину вручили седьмой «Морис Ришар Трофи»

Овечкин: переживаю за сборную России по футболу, больше седых волос появилось

Видео также доступно в официальном русскоязычном канале НХЛ в YouTube.